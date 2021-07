DJ Messe Locations Mitteldeutschland findet am 21. Juli 2021 in der Kongresshalle am Zoo Leipzig statt - Beliebter Branchentreff für Tagungsplaner, Veranstalter, Eventorganisatoren und Marketingfachleute

Leipzig (pts021/19.07.2021/14:10) - Die erfolgreiche Locations-Messereihe kehrt am 21. Juli 2021 um 10 Uhr zurück: Schon zum zweiten Mal findet sie in der Kongresshalle am Zoo Leipzig als hybride Veranstaltung statt. Als regionale Kommunikationsplattform der MICE-Branche und führende regionale Eventmesse setzt sie ein positives Zeichen - gemeinsam mit Anbietern von Tagungs- und Eventlocations sowie Dienstleistern aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Event- und Künstleragenturen.

Die Locations-Fachmesse ist ein regionaler Branchentreff, der für Kontakte, Neuigkeiten und Inspiration steht. Die Aussteller bieten den Veranstaltern, Meeting Professionals und Entscheidern aus Agenturen, Unternehmen, Marketing und Sales vielfältige neue Konzepte und bewährte Kompetenzen.

"Die Hotellerie und Tagungsindustrie hat sich intensiv vorbereitet, um sichere Veranstaltungen ab dem Herbst 2021 anzubieten", so Nicole Stegmann, Leiterin des Locations Messe Team. "Und das möchten die Anbieter dem interessierten Fachpublikum in Leipzig nun wieder auf einer analogen Messe persönlich vorstellen. Aussteller, Partner und auch das eigene Team haben hochmotiviert dazu beigetragen, dass die erste Messe nach der langen Corona-Pause wieder stattfinden kann."

Der fachliche Austausch über neue Möglichkeiten, Wege und Tools ist derzeit wichtiger denn je. Top-Keynotes und Impulsgeber zeigen, wie die Branche in der Zukunft kommunizieren wird, mit welchen Erkenntnissen, Entwicklungen und Trends im Fokus. Und Fachreferenten geben in dynamischen Workshops Tipps zu aktuellen Herausforderungen des Neustarts mit wichtigen Lerninhalten.

Die Fachmesse bietet Business, Innovation, Content und Netzwerken im Zeichen realer Live-Kommunikation vor Ort und - zeitgleich virtuell - mit digitalen Ausstellungsformaten und Teilnahmemöglichkeiten. Wer Meetings, Tagungen und Events ab September 2021 wieder planen möchte, nach Top-Locations sucht und mühsame Online-Recherche sparen will, der wird bei der Locations Messe fündig.

Grundlage für die Durchführung der Live-Veranstaltung ist ein detailliertes Hygienekonzept. Neben der Registrierung und einer Maskenpflicht wird auch die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) angewendet. Alle Konferenzinhalte des Rahmenprogramms werden live im eigenen Kanal und auf der virtuellen VILOCX Messeplattform gestreamt.

Wer vor Ort dabei sein möchte, muss sich vorher unter http://www.locations-tickets.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen: http://www.locations-messe.de

