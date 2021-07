Der Abverkauf in der Green-Tech-Branche setzt sich am Montag wieder fort. Noch am vergangenen Freitag hatte ein Intraday-Comeback bei Nordex die Hoffnung auf eine Trendwende geschürt. Doch mit einem deutlichen Minus von rund fünf Prozent hat der Turbinenbauer inzwischen ein neues Jahrestief ausgelöst.Mehrere Faktoren setzen die Nordex-Aktie derzeit unter Druck. Zum einen wirken die Gewinnwarnung des Wettbewerbers Siemens Gamesa und die damit verbundenen Profitabilitätssorgen noch nach. Zum anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...