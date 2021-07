Der neue Siemens-chef Roland Busch verpasst dem Technologiekonzern (Siemens) mittelfristig ehrgeizigere Ziele. Nach dem großen Umbau in den vergangenen Jahren will der Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Joe Kaeser nun durchstarten. Dabei setzt der Manager ganz auf die Karte Digitalisierung. Was bei Siemens los ist, was Analysten sagen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...