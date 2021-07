DJ Flut-Soforthilfe soll mindestens 400 Millionen Euro betragen - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Bund und betroffene Länder wollen als Soforthilfe laut einem Zeitungsbericht für die von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen nun mindestens 400 Millionen Euro bereitstellen. Das seien 100 Millionen Euro mehr als von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Wochenende zunächst angekündigt. In Anbetracht des Ausmaßes der Zerstörung könne damit vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz akute Not gelindert werden, schrieb die Rheinische Post unter Berufung auf Regierungskreise. Aber auch in Bayern und Sachsen sei Unterstützung nötig.

Bund und betroffene Länder teilen sich die Kosten zu je 200 Millionen Euro, hieß es weiter. Bei Bedarf könnten die Mittel aufgestockt werden. Ein Sprecher des Finanzministeriums wollte bei einer Pressekonferenz in Berlin keine Aussagen über Umfang und Ausgestaltung der Hilfen machen. "Am Mittwoch wird das im Kabinett sein, und dann werden wir auch zu weiteren Details Stellung nehmen", sagte Finanzministeriumssprecher Dennis Kolberg. Die Regierung arbeite "mit Hochdruck" an diesen Hilfen.

Die Flut-Soforthilfe ist Teil eines Maßnahmenpakets, das die Regierung am Mittwoch im Kabinett beschließen will. Dazu soll auch ein milliardenschwerer Wiederaufbaufonds für zerstörte Infrastruktur in den Flutgebieten gehören. An diesem Fonds sollen sich laut dem Bericht neben dem Bund dann alle 16 Länder finanziell beteiligen. Im Gespräch sei, dass es dazu in den kommenden zwei bis drei Wochen eine virtuelle Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gebe.

Zudem will der Bund laut dem Blatt den Ländern die eigentlich vorgeschriebene Erstattung der Kosten für Rettungseinsätze von Bundespolizei, Technischem Hilfswerk sowie Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erlassen. Bei der Flutkatastrophe 2013 seien dafür rund 36 Millionen Euro angefallen. Auch die aktuellen Bundeswehreinsätze sollen den Ländern demnach nicht in Rechnung gestellt werden. Vor acht Jahren hatte der Katastropheneinsatz der Bundeswehr im Inland an Donau und Elbe den Angaben zufolge rund 24 Millionen Euro gekostet.

