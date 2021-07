Zeuthen (ots) - Vor allem Patienten mit Schmerzen im Rücken oder im Bewegungsapparat kann sie helfen: die Dorn-Therapie. Eine Methode, mit der der Heilpraktiker Stefan Wichard arbeitet, um Betroffenen wieder zu mehr Gesundheit zu verhelfen.In der Zeit von 2003-2006 absolvierte der Spezialist für Wirbelsäulentherapie und Gelenktherapie Stefan Wichard (https://www.naturheilzentrum-sophienhof.de/) sein Heilpraktiker Studium, unter anderem mit den Schwerpunkten Augendiagnostik, Bachblüten, Ernährungsberatung und chinesische Medizin. Im Dezember 2006 eröffnete er dann seine eigene Praxis in Königs Wusterhausen. In den folgenden Jahren besuchte er einige Weiterbildungen, welche sein Behandlungsspektrum noch erweiterten.Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Wirbelsäulentherapie und Gelenktherapie Zeuthen" sind, haben Sie mit Spezialist Stefan Wichard den goldrichtigen Partner gefunden.Einen besonderen Stellenwert hat die Linderung und Beseitigung von Schmerzen in seiner Praxis. Die Dorn-Therapie, welche von Dieter Dorn entwickelt wurde, kann hier helfen. Die Technik ist einfach ausführbar und ungefährlich, außerdem ist sie sehr wirkungsvoll.Es wird der ganze Körper von den Füßen bis zur Halswirbelsäule behandelt. Die Wirbel werden eingerichtet, indem ein leichter Druck auf den entsprechenden Dornfortsatz ausgeübt wird, dabei bleibt der Patient aber gleichzeitig in Dynamik und wird durch Schwingen der Arme oder Beine zur aktiven Mitarbeit gefordert. Es können durch die Therapie z. B. Differenzen der Beinlängen ausgeglichen und Wirbelfehlstellungen behandelt werden. Vor allem vor Beginn eines Muskelaufbaus zahlt sich die Dorn-Therapie aus, denn Muskeln können sich eventuell falsch aufbauen, wenn Wirbelfehlstellungen vorhanden sind. Vor dem Behandeln wird ein Anamnesebogen ausgefüllt, außerdem sollten eventuell vorhandene Röntgenbilder mitgebracht werden. Auch auf psychische Faktoren wird von Stefan Wichard eingegangen. Eine Behandlung dauert ca. 60 min, wobei es des Öfteren mehrere Behandlungen bedarf, bis die Probleme vollständig beseitigt sind erklärt Spezialist für Wirbelsäulentherapie und Gelenktherapie Stefan Wichard.Auch andere Therapiemethoden gehören zu den Leistungen von Stefan Wichard, darunter beispielsweise die Blutegel-Therapie. Die Blutegel saugen für 30-60 min jeweils bis zu 10 ml Blut. Dabei sondern sie 20 verschiedene Substanzen ab, von welchen das sogenannte Hirudin gerinnungshemmend, antithrombotisch, gefäßkrampflösend und lymphstrombeschleunigend wirkt. Die Blutegel-Therapie verursacht keine großen Schmerzen, der Biss zieht nur etwas oder wird wie ein Mückenstich wahrgenommen. Die Therapie kann bei vielen Erkrankungen helfen, so können z. B. Beschwerden wie Schmerzen, Tinitus, Entzündungen, Gicht oder Ödeme erfolgreich behandelt werden.Stefan Wichard (https://www.naturheilzentrum-sophienhof.de/) setzt in seiner Praxis noch viele weitere Techniken ein, um die Beschwerden seiner Patienten zu lindern. Er legt vor allem auf eine ganzheitliche Behandlung, welche individuell auf den Betroffenen zugeschnitten ist, Wert. Bei einem ganz unverbindlichem Ersttermin kann man seine Arbeitsweise kennenlernen.Mehr Information, auch zum Themenkreis "Wirbelsäulentherapie und Gelenktherapie Zeuthen", erlangen Sie unter https://www.naturheilzentrum-sophienhof.de/Pressekontakt:Stefan WichardTel.:01728757707Mail: hp-stefan.wichard@hotmail.deOriginal-Content von: Heilpraktiker Stefan Wichard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157385/4972717