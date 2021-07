Laut den Advanced Prints für die Erdgas-Futures-Märkte der CME Group schrumpfte das Open Interest am Freitag zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um rund 5,3K Kontrakte. In der gleichen Linie verzeichnete das Volumen den zweiten Tagesrückgang, nun um rund 85,3K Kontrakte. Natural Gas bleibt bei 3,80 $ gedeckelt Der Preisanstieg bei Erdgas am Freitag ...

