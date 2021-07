Der Gradmesser der Versicherungsbranche DAX-Versicherungen befindet sich übergeordnet in einem langfristigen Aufwärtstrend. Allerdings kristallisiert sich im Bereich der Hochs aus 2020 zunehmend eine Top-Formation heraus. Der übergeordnete Aufwärtstrend in der Versicherungsbranche hält bereits seit 2011 an und brachte Kursgewinne an 1.360 Punkte hervor. Das letzte markante Hoch wurde erst vor wenigen Wochen an den Höchstständen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...