Alpen (ots) - Von der Bestattungsvorsorge über Auslandsüberführungen bis hin zur eigentlichen Bestattungszeremonie mit freier Traurede bietet Bastian König unter https://bastian-koenig.de eine persönliche Begleitung für Trauerfälle. Ganzheitliche und individuelle Betreuung liegt ihm dabei besonders am Herzen. Der Spezialist für Bestattungen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen einen würdevollen Abschied zu ermöglichen.Eine Bestattung bietet den Hinterbliebenen die Möglichkeit, sich würdevoll von Ihren verstorbenen zu verabschieden. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, auf die persönlichen und individuellen Bedürfnisse des verstorbenen und der trauernden einzugehen.Gerade wenn Sie nach "Bestatter Gemeinde Alpen" suchen, haben Sie mit Bestatter Bastian König den goldrichtigen Experten gefunden.Schnell wird deutlich, dass für Bastian König vor allem der Mensch im Mittelpunkt steht. Anstatt anonymer, wechselnder Ansprechpartner in großen Unternehmen ist er persönlich für seine Kunden da und begleitet sie von Anfang an.Durch seine langjährige Erfahrung und sein über die Zeit aufgebautes Netzwerk ist er nicht nur in Rheinberg tätig. Er organisiert Bestattungen in ganz Deutschland. Dabei bietet er Erdbestattungen, Feuer- und sogar Weltraumbestattungen an. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf seine Kunden einzugehen und ihre persönlichen Wünsche zu erfüllen.Spezialist für Bestattungen Bastian König (https://bastian-koenig.de) ist außerdem Experte für Auslandsüberführungen. In seinen fast 20 Jahren als Bestatter hat er sich mit über 100 erfolgreichen Überführungen von und nach Deutschland eine fundierte Fachkompetenz hinsichtlich aller auftretenden rechtlichen Fragen und dem Umgang mit dem Zoll aufgebaut.Um die ganzheitliche Betreuung aus einer Hand abzurunden, bietet Bastian König zudem freie Traureden an. Gerne kümmert er sich auch um die musikalische Untermalung während der Abschiedszeremonie.Um heute schon die wichtigen Fragen für die Zukunft zu klären und somit den Hinterbliebenen schwierige Entscheidungen abzunehmen, bietet Bastian König (https://www.bastian-koenig.de) eine Vorsorge für den Todesfall an. Gerne berät er zu deshalb den Themen Sterbegeldversicherung und treuhändischer Hinterlegung eines Betrags für den Fall der Fälle.Eine besondere Herausforderung stellt das Einbeziehen von an Demenz erkrankten Hinterbliebenen dar. Um auch diese respektvoll in den Trauerprozess einzubeziehen und ihnen dabei mit der entsprechend notwendigen Sensibilität zu begegnet ist Bastian König speziell vorbereitet. Seit seiner Teilnahme an einem Training zur "demenzfreundichen Bestattungsberatung" im Jahr 2020 gehört er zu den 50 demenzfreundlichen Bestattern in Deutschland.In der Rubrik "wissenswertes" informiert Spezialist für Bestattungen Bastian König über verschiedene Arten der Bestattung. Außerdem bietet er Hinweise zu den notwendigen Dokumenten, die zu einem Termin mit dem Bestatter mitgebracht werden sollten.Über das Kontaktformular oder telefonisch ist Bastian König rund um die Uhr für seine Kunden erreichbar. Es ist sein Anspruch, den Bedürfnissen der Menschen gerecht zu werden und sich auf die jeweilige Situation einzulassen.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Bestatter Gemeinde Alpen", erhalten Sie auf der Webseite https://www.bastian-koenig.de (https://bastian-koenig.de)Pressekontakt:Bastian KönigTelefon: 0 28 02 - 946 75 75Mail: bastian@bastian-koenig.deOriginal-Content von: Bestattungen Bastian König, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157387/4972804