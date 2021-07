Mainz (ots) - Woche 29/21Mo., 19.7.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Hochwasser-Katastrophe in Deutschland Moderation: Andreas Klinner19.40 WISO (VPS 19.25)(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Di., 20.7. Bitte neuen Ausdruck und Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten:Themenabend Flutkatastrophe20.15 ZDFzeit (VPS 20.14/HD/UT) Trauer, Zerstörung, Hilfe Die Tage nach der Flut Deutschland 202121.00 frontal21.45 heute journal22.15 Leschs Kosmos Spezial (VPS 22.14/HD/UT) Wetterextreme: das neue Normal? Deutschland 202122.45 Markus Lanz - Spezial (VPS 23.30) Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland Deutschland 2021zu Di., 20.7.0.15 heute journal update (VPS 0.45)0.30 Non-Stop (VPS 1.00)2.05 Luther (VPS 2.35)3.45 Line of Duty (VPS 4.15) 4.45 Leute heute (HD/UT) (von 17.45 Uhr) Deutschland 20215.00- hallo Deutschland (VPS 5.15) 5.30("ZDFzeit: Die NIVEA-Story" und "Leschs Kosmos:Gendern: Wahn oder Wissenschaft?" werden auf einen späteren Termin verschoben."Die Anstalt" wird auf Freitag, 23.7.2021, 22.45 Uhr verschoben.)Änderung für Freitag, 23.7.2021, folgt.Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4972803