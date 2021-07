Neue Talente sollen die Chancen auf den Märkten für vernetzte Versicherungen sowie Flottenmanagement und Mobilität erschließen, die bis 2025 voraussichtlich ein weltweites Volumen von 1 Billion US-Dollar erreichen werden

OCTO Telematics, der führende Anbieter von Versicherungs- und Flottentelematikdiensten und -analysen, gab heute Pläne zur Einstellung von mehr als 100 neuen Mitarbeitern im Rahmen seines Programms 'Smart Data, Smarter People' bekannt.

"Die Investition in Spitzentalente unterstreicht die Bedeutung, die wir der kontinuierlichen Innovation beimessen, um den Unternehmen durch die Nutzung von Daten und Analysen dabei zu helfen, die sich schnell ändernden Kundenbedürfnisse zu erfüllen", sagte Paolo Codazzi, Group Chief HR und Organisation Officer bei OCTO Telematics. "Wir legen einen besonderen Schwerpunkt darauf, unser Team durch Top-Talente mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zu erweitern, die sich nicht nur mit aktuellen und aufkommenden Technologien, sondern auch mit der Gestaltung der Mobilität der Zukunft bestens auskennen."

Während die Einstellung von Mitarbeitern mit passenden Profilen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) vor allem die Niederlassung in Rom betrifft, bezieht sich die Einwerbung von kaufmännischen Mitarbeitern und solchen, die sich der Geschäftsentwicklung widmen, auf andere Märkte, in denen OCTO wächst, beispielsweise in den Vereinigten Staaten und Europa. Zusätzlich zu den kürzlich erfolgten Neueinstellungen in den Vereinigten Staaten, Frankreich, der Schweiz, Spanien und nicht zuletzt Italien freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass das OCTO-Team in Großbritannien durch vier wichtige Führungskräfte verstärkt wird.

Vernon Bonser wechselt als UK Commercial VP zu OCTO Telematics, nachdem er 21 Jahre im Flotten- und Video-Telematikmarkt tätig war, unter anderem für Cybit Masternaut, Webfleet (ehemals TomTom Telematics) und VisionTrack. Travis Kenny kommt als Sales Manager UK zum Unternehmen und bringt einen starken Erfahrungshintergrund mit, den er bei VisionTrack, Ryder System Inc und Tantalum Innovations erworben hat.

Schließlich werden zwei Global Stream Leader von Großbritannien aus agieren, und zwar Andy Walters als Global Stream Leader Fleet Trucks und Henry Peacock als Global Stream Leader Industrial. Die kombinierten Kompetenzen und Erfahrungen dieser vier Führungskräfte zeugen von der ehrgeizigen Wachstumsstrategie von OCTO.

Vernetzte Fahrzeugdienste hatten 2018 ein Volumen von 400 Milliarden US-Dollar und könnten bis 2025 ein Volumen von 1 Billion US-Dollar erreichen. Zwischen 2019 und 2030 dürfte die Zahl der jährlich weltweit verkauften selbstfahrenden Fahrzeuge von 50.000 auf mehr als 18 Millionen steigen und damit nicht nur die Nutzung von Autos, sondern auch das gesamte Konzept der Mobilität revolutionieren. Das Programm 'Smart Data, Smarter People' wird die Technologie- und Marktführerschaft des Unternehmens bei vernetzten Diensten und Lösungen durch die Einbringung von fortschrittlichen technischen Fähigkeiten in den Bereichen Big Data, Data Science, Analytik und Telematik stärken. Diese Kompetenz wird auch das Engagement des Unternehmens für Fähigkeiten stärken, die die OCTO-Vision Zero (null Unfälle, null Staus, null Umweltverschmutzung) weltweit vorantreiben.

