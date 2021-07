Stuttgart (ots) - Jens Schwanewedel verlässt nach 17 erfolgreichen Jahren, davon 12 als Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung und Group CFO, das Unternehmen. Mit Beschluss des Aufsichtsrates werden Filmon Zerai ab 1. September als neuer Group COO sowie einige Wochen später - das genaue Datum steht noch aus - Björn Waldow als neuer Group CFO in die Geschäftsführung der HPG eintreten.Jens Schwanewedel, seit nunmehr 17 Jahren bei der HPG, davon fast 13 Jahre als Geschäftsführer und Group CFO, hat sich entschlossen, sich neuen Aufgaben zu widmen. Während seiner langen Tätigkeit für die HPG hat er eine zentrale Rolle bei der Transformation, Weiterentwicklung und Stärkung der Verlagsgruppe gespielt.Jens Schwanewedel: "Ich begreife es als Privileg, dass ich durch meine Arbeit für die Holtzbrinck Publishing Group einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung dieses großartigen Unternehmens leisten konnte. Die Verlagsgruppe ist heute strategisch und wirtschaftlich besser aufgestellt denn je. Das ist der richtige Zeitpunkt für mich, das Staffelholz geordnet an meinen Nachfolger Björn Waldow weiterzugeben und mich neuen Aufgaben zu widmen. Ich danke allen Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen, dem Aufsichtsrat, ganz besonders aber auch den Gesellschaftern von Holtzbrinck für das langjährige Vertrauen in mich und blicke mit Stolz auf das gemeinsam Geleistete."Stefan von Holtzbrinck, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung: "Jens Schwanewedel ist nicht nur ein fachlich äußerst versierter CFO, sondern war in all den Jahren für mich auch persönlich ein besonders wertvoller, stets verlässlicher Partner in der Geschäftsführung. Er hat die strategische und operative Entwicklung der Gruppe wesentlich mit geprägt und eine ausgezeichnete Basis für die Zukunft gelegt. Ich danke ihm auf das Herzlichste für seine erfolgreiche Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz, auch im Namen von Gesellschaftern, Aufsichtsrat und den Kolleg*innen im Unternehmen. Sein Weggang ist außerordentlich bedauerlich. Wir alle wünschen ihm für die Zukunft das Beste und weiterhin viel Erfolg bei seinen beruflichen Schritten.Des Weiteren freuen wir uns sehr, dass wir in Björn Waldow einen exzellenten Nachfolger als Group CFO gewonnen haben, der nicht nur sein Handwerk versteht, sondern auch über große Expertise in digitalen Systemen und Prozessen verfügt. Seine bisherige, langjährige Tätigkeit in einem erfolgreichen, familiengeführten Unternehmen und sein rasches Auffassungs- und Einfühlvermögen sind weitere Vorzüge.Mit Filmon Zerai als neuem Group COO verstärkt uns zudem ein unternehmerisch denkender und handelnder Fachmann, der viel Medienerfahrung besitzt und in Transformationsprozessen versiert ist. Darüber hinaus haben uns seine scharfe Analytik, seine Kreativität und seine Umsicht sehr überzeugt. In der Rolle als COO wird er für die Weiterentwicklung der gruppenweiten Strategie und der Transformation im digitalen Zeitalter zuständig sein.Beide Geschäftsführer verfügen über umfassende berufliche Erfahrung im In- und im Ausland."Björn Waldow ist gelernter Bankkaufmann und hat an der Universität Mannheim und der London School of Economics Wirtschaft studiert (Diplom-Kaufmann). Nach seinem Berufseinstieg bei der Deutschen Bank und acht Jahren Tätigkeit, zuletzt als Principal, bei Roland Berger Strategy Consultants arbeitete er 11 Jahre für die familiengeführte Sixt-Unternehmensgruppe, die letzten 6 Jahre davon als CFO der Sixt Leasing SE.Filmon Zerai ist Diplom-Volkswirt und hat in Heidelberg und Illinois studiert und verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung mit Positionen in der Unternehmensberatung und in führenden Medien- und Technologieunternehmen. Zu seinen wesentlichen Berufsstationen zählen seine Positionen als Co-CEO der Streaming-Plattform Maxdome (heute Joyn) und Chief Digital Officer für ProSiebenSat.1. Die letzten 3 Jahre war er als Managing Director und Partner bei der Boston Consulting Group tätig.Pressekontakt:Beatrice Richter-BeckHoltzbrinck Publishing GroupGänsheidestr. 26, 70184 StuttgartT: +49 711 2150-211E: beatrice.richter-beck@holtzbrinck.comOriginal-Content von: Holtzbrinck Publishing Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112279/4972848