19.07.2021 - BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) hat mit seinem mRNA Impfstoff gegen Covid-19 gepunktet. Erster Covid-19-Impfstoff und erster mRNA-Impfstoff überhaupt. Und wenn es anch der Beliebtheut "bei den zu Impfenden" geht, steht der mRNA-Impfstoff von BioNTech weltweit vorne - neben Moderna. Bis zu den Quartalsergebnissen, die am 09.08.2021 um 08:00 Uhr Ostküstenzeit veröffentlicht werden sollen, kann nun am Markt über die Umsatzzahlen, Gewinne und Produktionsmengen spekuliert werden. Und was macht die Aktie heute - in einem kräftig fallenden Aktienmarkt - geprägt von Angst vor einer wieder ...

