Köln (ots) - Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." und die Mediengruppe RTL Deutschland intensivieren ihr Engagement für die von den Überschwemmungen betroffenen Familien in Deutschland. Zusätzlich zur Rund-um-die-Uhr-Berichterstattung und den zahlreichen Spendenaufrufen auf allen Kanälen hat die heutige "Punkt 12"-Schwerpunktsendung erneut eine riesige Spendenbereitschaft bei den RTL-Zuschauern hervorgerufen. Zudem spendet RTL alle Einnahmen aus den Gewinnspielen, der am Wochenende ausgestrahlten "RTL Sommerspiele". Zusätzlich wurden alle von den Prominenten getragenen Sommerspiele-Trikots signiert und können unter www.unitedcharity.de ersteigert werden. So sind seit Beginn der Spendenaktion bisher 1,7 Millionen Euro bei der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." eingegangen."Mit dieser starken Gemeinschaftsleistung der Mediengruppe RTL haben wir es in kürzester Zeit geschafft, die enorme Summe von über 1,7 Millionen Euro als Hilfe für betroffene Familien der Unwetterkatastrophe zur Verfügung zu stellen. Mein großer Dank gilt jeder Zuschauerin und jedem Zuschauer für ihre Spende, sowie allen weiteren Beteiligten, die für die unbürokratische Umsetzung Hand in Hand gearbeitet und großen Einsatz gezeigt haben", so Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television & Co-Geschäftsleiter TVNOW.Noch mehr Sonderprogramm: "Tag der Hilfe", Mittwoch, 21. Juli 2021"Auch der kommende Mittwoch steht ganz im Zeichen der Unterstützung für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe. Beim 'Tag der Hilfe' wird von 'Guten Morgen Deutschland', über alle News- und Nachrichtenmagazine, bis hin zum 'RTL Nachtjournal' das Programm für Spendenaufrufe und Sondersendungen umgestellt und auch von anderen Sendern der Mediengruppe RTL begleitet", so Wolfram Kons, Vorstand der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und Gesamtleiter RTL Charity. "Ich habe mit vielen Betroffenen gesprochen. Jedes Gespräch hat mich sehr bewegt. Mit unserem Marathon der Hilfe lassen wir auch langfristig die betroffenen Kinder und deren Familien nicht im Stich."Mit starken Partnern schnell und nachhaltig helfenSeit Tagen führt das Deutschen Roten Kreuz (DRK) als Kooperationspartner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." die Soforthilfe in den Krisengebieten durch. "Unsere Bautrockner und Ersatzstromerzeuger sind hier schon eingetroffen und werden dort, wo sie benötigt werden, verteilt. So geben wir den BürgerInnen die Möglichkeit in ihren Wohnungen und Häusern in normale Lebensverhältnisse zurückzukehren", so Thorsten Trütgen, Sprecher beim DRK Ahrweiler, zu Katja Burkard in der heutigen "Punkt 12"-Schwerpunktsendung.Wiederaufbau von KindertagesstättenNeben der Soforthilfe, soll mit den gesammelten Spenden der nachhaltige Wiederaufbau von zerstörten Einrichtung für Kinder finanziert werden, darunter der Kindergarten "Quellenstraße" in Swisttal-Heimerzheim. Der KITA wurde die idyllische Lage in der Nähe des Swistbaches zum Verhängnis und wurde nahezu völlig zerstört. Damit 85 Kinder nach den KITA-Ferien schnellstmöglich wieder liebevoll betreut werden können, arbeitet die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." gemeinsam mit lokalen Partnern vor Ort an einem schnellen Wiederaufbau der Einrichtung. Ein ähnliches Schicksal hat die KITA "Zauberkiste" in Kupferstadt Stollberg ereilt. Der nahegelegene Vichtbach hat die Einrichtung und die Spielgeräte im Garten komplett geflutet. Auch hier ist eine schnelle Wiedereröffnung das Ziel.Mehr Infos und alle Spendenmöglichkeiten unter: www.rtlwirhelfenkindern.dePressekontakt:Bettina Klauser | Leiterin Kommunikation Information & SportT: +49 221-456-74100 | bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deClaus Richter | Leiter Kommunikation RTL TelevisionT: +49 221-456-74247 | claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4972859