Prüm (ots) - Mit dem Bestattungsunternehmen Bestattungen Sonnen & Regnery haben Sie einen kompetenten und qualifizierten Partner an Ihrer Seite, welcher Ihnen durch die schweren Tage eines Trauerfalls hilft. Das Team begleitet Sie dank der vielen Leistungen von der Vorsorge des Sterbefalls bis zur Bestattung in sämtlichen Bereichen.Das Familienunternehmen stellt Ihnen verschiedene Leistungen zur Verfügung. Bevor Sie diese im Sterbefall jedoch in Anspruch nehmen können, sollten Sie vorab einen Arzt benachrichtigen, welcher Ihnen die Sterbeurkunde ausstellt. Erst dann darf das Team tätig werden. Sobald die Formalien erledigt wurden, haben Sie bei Bestattungen Sonnen & Regnery (https://sonnen-regnery.de/) einen vertrauensvollen Ansprechpartner, welcher stets für Sie und die restlichen Hinterbliebenen im persönlichen Gespräch zur Verfügung steht. Das Unternehmen geht bei Bestattungen immer auf Ihre individuellen Wünsche ein und berät Sie über die verschiedenen Bestattungsmodalitäten.Gerade wenn Sie nach "Bestatter Prüm, Schönecken" suchen, haben Sie mit Bestattungen Sonnen & Regnery die goldrichtigen Experten gefunden.Zu den Leistungen der Spezialisten für Bestattungen gehören unter anderem die Gestaltung der Trauerfeier, welche individuell für Sie vorbereitet wird. Das Unternehmen bietet Ihnen Bestattungen aller Art sowie die Beratung über die Kosten der Bestattung. Weiterhin hilft Ihnen das Team, die Urne oder den Sarg aufzustellen, dabei stellt es Ihnen ihre Verabschiedungs- und Kühlräume zur Verfügung. Selbst bei der Überführung und der Bestattungsfinanz hilft Ihnen Bestattungen Sonnen & Regnery weiter. Beim Erledigen der Formalitäten können Sie ebenfalls auf die fachliche Kompetenz des Unternehmens zählen.Die Organisation ist ebenfalls ein Teil der Leistungen. Sei es die Trauerfeier, die Abschiednahme oder die Bestattung an sich, das Unternehmen organisiert alles nach Ihren Wünschen. Hierzu gehört die hygienische Erstversorgung im Sterbefall sowie das Ausziehen, Anziehen und Umbetten des verstorbenen Menschen. Der Verstorbene wird auf Wunsch in den eigenen Klimaräumen aufbewahrt. Auch bei der Bereitstellung des Sarges oder der Urne können Sie auf die Hilfe des Unternehmens zählen. Das Familienunternehmen führt auf Wunsch auch die Abschiednahme oder die feierliche Aufbewahrung durch.In Sachen Beratung können Sie auf eine professionelle und strukturierte Terminkoordination zählen, welche sich zwischen den Ihnen, den Angehörigen sowie dem Trauredner und der Friedhofsverwaltung abläuft. Das Unternehmen berät Sie auch gerne zu Ihrer individuellen Trauermusik sowie zu Traueranzeigen, Blumenschmuck und deren Bestellung. Bei Trauerdrucksachen können Sie sich ebenfalls den Rat des Unternehmens einholen. Bestattungen Sonnen & Regnery (https://sonnen-regnery.de/)vermittelt Ihnen auch gerne Friedhofsgärtnereien oder Steinmetze und führt auf Ihren Wunsch die Reservierung in einem Lokal durch. Die Betreuung der Hinterbliebenen während der Trauerfeier oder der Abschiednahme wird ebenso gewährleistet.Bestattungen Sonnen & Regnery ist ein Familienunternehmen und Spezialist für Bestattungen, welches ebenfalls die Bestattungsvorsorge anbietet. Hier können Sie individuelle Wünsche im Voraus abklären. Hierzu zählen die Bestattung, diverse Vorstellungen und Ihre individuellen Wünsche. Auch die Finanzierungsmöglichkeiten werden in diesem Fall mit aufgenommen.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Bestatter Prüm, Schönecken", erhalten Sie auf der Webseite https://sonnen-regnery.de/ (https://sonnen-regnery.de/)Pressekontakt:Philipp SonnenTel.: 065913440Mail: info@sonnen-regnery.deOriginal-Content von: Bestattungen Sonnen & Regnery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157389/4972884