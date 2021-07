Lee Sue Ann, Ökonomin bei der UOB Group, und Peter Chia, Senior FX Strategist, bewerten die jüngste Sitzung der RBNZ. Wichtige Zitate "Während die Official Cash Rate (OCR) bei 0,25% belassen wurde und das Funding for Lending Programme (FLP) nach der Juli-Sitzung unverändert blieb, stimmte die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zu, das derzeitige stimulierende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...