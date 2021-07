(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.07.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Auch an der Wall Street liegt der Sektor unter Druck und folgt damit dem Gesamtmarkt. Für die Chiphersteller AMD und Nvidia geht es dennoch aufwärts. Der DAX verliert am Nachmittag 2,9 Prozent auf 15.087 Punkte. Alle Werte des Index liegen dabei unter Druck, angeführt von MTU Aero ...

