Verimatrix und Technologieintegrator Renmore Partners arbeiten zusammen an höherer Attraktivität der Umstellung von analogem auf digitales Fernsehen für die breite Masse

Verimatrix, (Paris:VMX), führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute bekannt gegeben, dass Renmore Partners die Zugangskontrolltechnik von Verimatrix ausgewählt hat, um der nigerianischen Bevölkerung kostengünstiges Home-Entertainment zu bieten. Dem Unternehmen war eine Lizenz zum Anbieten einer alternativen, skalierbaren Set-Top-Box-Technologielösung für das nigerianische Projekt zur Umstellung auf Digital-TV erteilt worden.

Im Rahmen des Projekts sollen Fernsehzuschauer von der analogen auf die digitale Fernsehtechnologie umgestellt werden. Bisher wurde das Digitalsignal in sieben Bundesstaaten des Landes aktiviert. Die Verimatrix-Technologie wurde in zahlreichen nigerianischen Städten, darunter die Hauptstadt des Landes Abuja sowie Lagos und Jos, erfolgreich in Set-Top-Boxen bereitgestellt und getestet.

"Die unvergleichliche Kompetenz von Verimatrix in puncto Skalierbarkeit und Sicherheit ist ein wichtiger Treiber für Regionen, die die langersehnte digitale Umstellung für die breite Masse ermöglichen möchten", sagte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. "Wir freuen uns, gemeinsam mit führenden Technologieintegratoren wie Renmore Partners das Leben so vieler Menschen positiv beeinflussen zu können."

"Die Technologie von Verimatrix zum Schutz von Inhalten ist eine wichtige Komponente, die diese Umstellung von analogem auf digitales Fernsehen ermöglicht", sagte Zahid Mirza, Group Chairman von Renmore Partners. "Im Rahmen dieses Umstellungsprojekts wurden Bereitstellungen und Tests vorgenommen, die zur erfolgreichen Wiedergabe aller kostenlosen TV-Kanäle in Nigeria geführt haben. Das Projekt profitiert in hohem Maße von Verimatrix Fähigkeit, Set-Top-Boxen und deren integrierte Sicherheitslösungen zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Dieser Erfolg bietet möglicherweise weitere Gelegenheiten für eine Zusammenarbeit von Renmore Partners und Verimatrix in anderen Regionen Afrikas und der Welt."

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken vertrauen bei ihrer Absicherung auf Verimatrix von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir machen die vertrauenswürdigen Verbindungen möglich, auf die unsere Kunden bauen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfache Skalierungen vorzunehmen, wertvolle Umsatzströme zu schützen und neue Geschäfte abzuschließen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.verimatrix.com.

