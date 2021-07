Berlin - Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, hat die Bundesregierung aufgefordert, ihr Katastrophen-Informationssystem zu reformieren und die Bevölkerung per Textnachricht auf dem Mobiltelefon vor drohendem Unwetter zu warnen. "Die Hochwasserkatastrophe ist eine furchtbare Tragödie", sagte Buschmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben).



"Viel Leid hätte verhindert werden können, wenn die Opfer frühzeitig gewarnt worden wären." Er fügte hinzu: "Ich habe nichts gegen Sirenen. Aber eine Textnachricht aufs Smartphone kann viel präziser warnen." Die Bundesregierung müsse deshalb ihren Sonderweg beenden und wie andere Länder sowie die Europäische Union auf eine einfache Warntechnologie setzen.



"Mit Cell Broadcasting können konkrete Warnhinweise ohne Handynummern gezielt in betroffenen Gebieten verschickt werden." So ließen sich große Bevölkerungsteile einfach und schnell warnen und informieren. "Dazu bedarf es keiner neuen Technik und keiner App." Diese - von Experten befürwortete, aber teure - Technologie müsse jetzt konsequent genutzt werden.



"Der Einsatz dieser Technologie hätte möglicherweise Menschenleben retten können."

