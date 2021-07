Ein Tornado - nahe der österreichischen Grenze - in Tschechien, schwere Unwetter mit bis zu tennisballgroßen Hagelschloßen in fast allen Bundesländern, Rekordtemperaturen mit bis zu 37 Grad Celsius. Überschwemmung im Oberpinzgau. Foto © Land Salzburg/Franz Wieser) Am Wochenende folgten sintflutartige Regenfälle im Westen und entlang...

Den vollständigen Artikel lesen ...