Ist der DAX-Abschwung gleich wieder gebremst? Die 15.000 sind als psychologische Marke verankert, doch was sagt die Charttechnik zur gestrigen Bewegung? Fast ungebremst setzte sich der Abwärtstrend von Donnerstag und Freitag zum Wochenstart fort. Der Index eröffnete genau an der GAP-Kante, die am Wochenende skizziert wurde und steuerte die Tiefs der letzten beiden Monate an (Rückblick): GAP-Bereich ...

