Nach dem Kurseinbruch des DAX zu Wochenbeginn ist weiter mit einem nervösen Handel zu rechnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt kaum verändert auf 15.131 Punkte. Am frühen Morgen hatte sich noch eine Erholung auf bis zu 15.227 Punkte abgezeichnet.Wieder aufgeflammte, massive Corona-Sorgen hatten den DAX am Montag aus seinen ruhigen Bahnen in Sichtweite des Rekordhochs von 15.810 Punkten geworfen. Mit einem Minus von mehr als zweieinhalb ...

