Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat seine Prognose für das laufende Jahr erneut erhöht. Der Umsatz soll 2021 nun um neun bis elf Prozent auf 4,4 bis 4,5 Milliarden Euro steigen - bereinigt im Portfolioänderungen, wie das Unternehmen am Montag in Unterföhring mitteilte. Zuvor hatte Prosienemsat1 4,25 bis 4,45 Milliarden in Aussicht gestellt.Auch beim Ergebnis will der Medienkonzern besser abschneiden als geplant: das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) erwartet ProSiebenSat.1 nun bei rund 820 ...

