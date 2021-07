Der deutsche Aktienmarkt hat die Anleger zum Wochenauftakt in Angst und Schrecken versetzt. Zeitweise fiel der DAX 490 Zähler und damit wieder bedrohlich nahe an die wichtige Marke von 15.000 heran. Der Dow Jones Industrial beendete den Handel mit einem Minus von 700 Zählern. Das Geld fließt offensichtlich vom Aktienmarkt in die sicheren Staatsanleihen.Mit den Aktien sind auch die Renditen der wichtigsten Bonds gefallen. Die 10-Jährigen in den USA fielen unter die viel beachtete Marke von 1,20 Prozent ...

