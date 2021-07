DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Hari Raya Haji (Opferfest) geschlossen.

TAGESTHEMA

IBM hat den Umsatz im zweiten Quartal des Fiskaljahres das zweite mal in Folge steigern können, nachdem "Big Blue" jahrelang Probleme hatte, umsatzseitig voranzukommen. Zu verdanken war dies einer gute Entwicklung im Cloud- und Softwaregeschäft aber auch dem globalen Dienstleistungsgeschäft. Der Gesamtumsatz wuchs um 3,4 Prozent auf 18,75 Milliarden Dollar, wohingegen die Konsensschätzung auf 18,29 Milliarden lautete. Der Nettogewinn erreichte 1,33 (Vorjahr: 1,36) Milliarden Dollar. Er fiel wegen höherer Ausgaben etwas niedriger aus als im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 (1,52) Dollar. Auf bereinigter Basis verdiente IBM je Aktie 2,33 (2,18) Dollar. Die Konsensschätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie lag bei 2,31 Dollar. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um 3,7 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q, New York

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q, Los Gatos

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q, Chicago

Nach US-Börsenschluss:

- US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 2Q, Provo/Utah

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juni Baubeginne PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +3,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -3,0% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.263,50 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.605,75 +0,4% Nikkei-225 27.469,97 -0,7% Hang-Seng-Index 27.169,67 -1,2% Kospi 3.225,86 -0,6% Shanghai-Composite 3.522,98 -0,5% S&P/ASX 200 7.257,00 -0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit den sehr schwachen US-Vorgaben geht es am Dienstag auch an den Börsen in Ostasien und Australien nach unten.Nachdem die Börsen der Region aber schon am Vortag Federn ließen, fallen die Verluste meist weniger drastisch aus. Auf den Aktienmärkten lastet die Befürchtung, dass die wieder steigende Zahl der Corona-Infektionen die Erholung der Wirtschaft ausbremsen könnte. Aktien der Ölbranche stehen in Asien erneut unter Druck, obwohl sich die Ölpreise nach ihrem Absturz vom Montag stabilisieren. So geht es mit Inpex und Japan Petroleum Exploration in Tokio um 4,7 und 3,1 Prozent nach unten. CNOOC verbilligen sich in Hongkong um 3,6 Prozent. Der Kurs der südkoreanischen S-Oil sinkt um 2,8 Prozent. Woodside Petroleum verlieren in Sydney 2 Prozent. Oil Search gewinnen gegen die Tendenz 5,7 Prozent. Das Unternehmen hat eine Übernahmeofferte von Santos (-4,3%) abgelehnt, wie am Dienstag bekannt wurde.

US-NACHBÖRSE

Bei Steel Dynamics lagen die Quartalszahlen "nur" im Rahmen der Erwartungen, doch äußerte sich der Stahlhersteller zuversichtlich zur Nachfrage. Die Aktie gab um weitere 0,7 Prozent nach, nachdem sie im regulären Handel schon über 3 Prozent verloren hatte.

Gar nicht gut kam der Ausblick des Farbenherstellers PPG (-5,7%) bei den Anlegern an. Das Unternehmen rechnet mit höheren Kosten im laufenden dritten Quartal und hofft, dies mit Preiserhöhungen kompensieren zu können.

Der Kurs von Ardelyx brach um 72,3 Prozent ein. Das Pharmaunternehmen hatte mitgeteilt, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA seinem Medikament für Dialysepatienten wohl die Zulassung verweigern werde.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.962,04 -2,1% -725,81 +11,0% S&P-500 4.258,49 -1,6% -68,67 +13,4% Nasdaq-Comp. 14.274,98 -1,1% -152,25 +10,8% Nasdaq-100 14.549,09 -0,9% -132,28 +12,9% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 959 Mio Gewinner 516 1.000 Verlierer 2.879 2.327 Unverändert 98 127

Sehr schwach - Die Sorgen wegen der wirtschaftlichen Folgen der sich wieder ausbreitenden Corona-Pandemie gewannen vollends die Oberhand gewonnen. Wegen der in einigen Ländern wieder massiv steigenden Zahlen von Corona-Fällen zweifeln die Akteure zunehmend an den Wachstumserwartungen und suchten ihr Heil in sicheren Häfen, so dass die zuletzt schon festen Anleihen nochmals einen kräftigen Satz nach oben machten. Aktien wurden dagegen auf breiter Front verkauft, wobei Technologieaktien etwas weniger zurückfielen. Bereits in den ersten Wellen der Pandemie hatten sie sich überdurchschnittlich entwickelt. Der Subindex der Halbleiteraktien im S&P-500-Index legte sogar um 0,6 Prozent zu. Verwiesen wurde aber auch auf die hohen Inflationsraten, so dass die US-Notenbank ihre Wirtschaftsstimuli verringern könnte. Zu hören war auch davon, dass die US-chinesischen Beziehungen weiter schwierig seien und die Spannungen zunähmen, wieder andere Teilnehmer sprachen von zu hoch gelaufenen Bewertungen und einer überfälligen Korrektur nach der monatelangen Rekordjagd zuvor. Besonders unter Druck standen Aktien aus dem Reise- und dem Transportsektor wie Carnival (-5,7%), American Airlines (-4,1%) und Delta (-3,7%), aber auch Boeing (-4,9%). Schlusslicht bei den Sektoren waren mit den einbrechenden Ölpreisen Energiewerte, deren S&P-500-Subindex um 3,6 Prozent nachgab. Auch Bankaktien (-3,3%) lagen sehr schwach, gedrückt von den fallenden Marktzinsen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 -2,0 0,23 9,7 5 Jahre 0,71 -7,4 0,78 34,7 7 Jahre 0,98 -7,9 1,06 33,3 10 Jahre 1,20 -9,6 1,29 27,9 30 Jahre 1,82 -10,3 1,92 17,0

Die Anleihen profitierten von der Suche der Anleger nach Sicherheit. Die Zehnjahresrendite fiel um 9 Basispunkte auf 1,20 Prozent und näherte sich damit allmählich sogar dem Jahrestief von Ende Januar mit rund 1,01 Prozent. Das Jahreshoch Ende März lag bei rund 1,74 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1782 -0,1% 1,1797 1,1785 -3,5% EUR/JPY 128,99 -0,1% 129,16 129,49 +2,3% EUR/GBP 0,8626 -0,0% 0,8627 0,8590 -3,4% GBP/USD 1,3659 -0,1% 1,3674 1,3718 -0,1% USD/JPY 109,48 +0,0% 109,48 109,86 +6,0% USD/KRW 1151,46 -0,0% 1151,96 1148,37 +6,1% USD/CNY 6,4884 -0,0% 6,4905 6,4828 -0,6% USD/CNH 6,4938 -0,0% 6,4941 6,4883 -0,1% USD/HKD 7,7717 +0,0% 7,7708 7,7691 +0,3% AUD/USD 0,7320 -0,3% 0,7342 0,7368 -5,0% NZD/USD 0,6901 -0,6% 0,6945 0,6977 -3,9% Bitcoin BTC/USD 29.666,76 -3,5% 30.750,01 31.623,51 +2,1%

Der anfangs noch festere Dollar folgte den Anleiherenditen nach unten und ging wenig verändert aus dem Tag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,52 66,42 +0,2% 0,10 +37,5% Brent/ICE 68,78 68,62 +0,2% 0,16 +34,6%

Am Ölmarkt stürzten die Preise am Montag regelrecht ab, phasenweise betrugen die Verluste über 8 Prozent und waren die größten seit September 2020. Hauptbelastungsfaktor waren auch hier die sich wieder verschärfenden Pandemie- und damit Nachfragesorgen. Hinzu kam aber noch, dass die Opec+ mehr Öl fördern wird. Nach einigem Hin und Her hatte sie sich am Wochenende darauf geeinigt, dass ab August jeden Monat täglich 400.000 Barrel Öl mehr gefördert werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.815,56 1.812,60 +0,2% +2,96 -4,3% Silber (Spot) 25,14 25,18 -0,1% -0,03 -4,7% Platin (Spot) 1.080,95 1.078,50 +0,2% +2,45 +1,0% Kupfer-Future 4,23 4,21 +0,7% +0,03 +20,0%

Das Gold zeigte sich wenig verändert und profitierte damit nicht von den niedrigeren Zinsen und auch nicht von der Suche nach vermeintlich sicheren Häfen.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Nach mehr als einem Jahr strikter Einreisebeschränkungen öffnet Kanada ab Anfang September seine Grenze für geimpfte Reisende aus dem Ausland. Nach einer Wiederöffnung der Grenze zu den USA am 9. August werde Kanada ab dem 7. September vollständig geimpfte Bürger aus allen Ländern wieder willkommen heißen, teilte der Minister für zwischenstaatliche Angelegenheiten, Dominic LeBlair, mit.

CHINA / USA

China hat die Vorwürfe eines großangelegten Hackerangriffs auf Microsoft scharf zurückgewiesen. Die chinesische Botschaft im neuseeländischen Wellington verurteilte die Anschuldigungen als "völlig unbegründet und unverantwortlich" und sprach von "bösartiger Verleumdung". Auch die chinesische Botschaft im australischen Canberra wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete die US-Regierung als "Weltmeister der bösartigen Cyberangriffe".

PEGASUS-SPÄHSOFTWARE / MEXIKO

