DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BL-GLOBAL EQUITIES INH.B OG8S LU0117287580 20.07.2021 HZE/EOT
BL-EQUIT.AMERICA INH.B OG8K LU0093570256 20.07.2021 HZE/EOT
BL-CORPORATE BD OPP. EOB OG8D LU0093571148 20.07.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BL-GLOBAL EQUITIES INH.B OG8S LU0117287580 20.07.2021 HZE/EOT
BL-EQUIT.AMERICA INH.B OG8K LU0093570256 20.07.2021 HZE/EOT
BL-CORPORATE BD OPP. EOB OG8D LU0093571148 20.07.2021 HZE/EOT
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