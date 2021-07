Die schlechte Stimmung an den globalen Aktienmärkten hat in der Nacht auf Dienstag auch auf den Kryptomarkt übergriffen und sorgt dort für tiefrote Vorzeichen. Der Bitcoin verliert auf 24-Stunden-Sicht mehr als sechs Prozent und rutsch dabei unter eine wichtige Chartmarke. Die digitale Leitwährung ist am frühen Dienstagmorgen bis in den Bereich von 29.500 Dollar abgesackt und notiert nun erstmals seit rund einem Monat wieder unter der charttechnisch und psychologisch wichtigen 30.000-Dollar-Marke. ...

