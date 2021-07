NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17,70 Franken belassen. Die Schweizer Bank habe eine starke Bilanz für das zweite Jahresviertel vorgelegt und die Erwartungen um fast ein Drittel übertroffen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag ersten Einschätzung. Er lobte auch die Entwicklung beim harten Kernkapital./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2021 / 06:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXCH0244767585