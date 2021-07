Nach einem schwachen Wochenauftakt zeichnet sich auch am Dienstag eine leichte Erholung ab. Ob sich der DAX jedoch auch auf Schlusskursbasis im grünen Bereich halten kann, bleibt abzuwarten. Grund dafür sind schwache Vorgaben von den Weltbörsen: Während die US-Märkte am Vortag den Vorgaben aus Deutschland folgten, schlossen auch die asiatischen Börsen am Dienstagmorgen deutlich tiefer. Knapp zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...