Die Berichtssaison ist in vollem Gange. Nachdem letzte Woche die großen US-Banken bereits ihre Quartalsergebnisse gemeldet haben, war am Montag der Computer-Dino IBM dran. Und dieser konnte dank starker Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services ein deutliches Umsatzplus im zweiten Quartal verbuchen. In den drei Monaten bis Ende Juni stiegen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent auf 18,7 Milliarden Dollar (15,9 Mrd Euro), wie IBM am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. ...

