FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORZINC LTD SRS CA66976U1049
AB/FROM ONWARDS 20.07.2021 08:31 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORZINC LTD SRS CA66976U1049
AB/FROM ONWARDS 20.07.2021 08:31 CET
NORZINC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de