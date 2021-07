Globaler Hersteller von Wärmetauschern ersetzt Tagetik- und Excel-Tabellen durch die intelligente Finanzplattform von OneStream

Kelvion, einer der führenden Hersteller von Wärmetauschern, hat den Corporate Performance Management (CPM)-Anbieter OneStream Software ausgewählt, um die Finanzprozesse des Unternehmens zu vereinheitlichen. Kelvion wird seinen bisherigen Anbieter Tagetik sowie seine Excel-Tabellen durch die OneStream-Plattform ersetzen, um die Finanzplanung, Konsolidierung und Berichterstattung zu modernisieren.

Mit 5.000 Mitarbeitern und 67 Vertriebs- und Produktionsstandorten weltweit benötigte Kelvion eine einheitliche CPM-Lösung, um zentrale Finanzprozesse im gesamten Unternehmen zu konsolidieren. Ziel des Unternehmens war es, die Flexibilität und Effizienz im Finanzbereich zu erhöhen, um tiefere Einblicke und Analysen zu Umsatz und Betriebsergebnissen nach Geschäftsbereichen zu erhalten. Nach einem gründlichen Bewertungsprozess erwiesen sich der nachweisliche Kundenerfolg von OneStream sowie die Expertise und die vertrauensvolle Partnerschaft mit OneStream als entscheidende Faktoren für die Entscheidung des Unternehmens. Kelvion hat zudem den OneStream-Partner Inplenion ausgewählt, um mit der Implementierung zu beginnen.

"OneStream hat sich als die beste Plattform erwiesen, um unsere Finanzprozesse zu einer ganzheitlichen Plattform für Planung, Reporting und Konsolidierung zu vereinen", sagte Marcus Mayer, Chief Financial Officer bei Kelvion. "Wir sind damit in der Lage, uns von der manuellen Arbeit und Bedenken bei der Dateneingabe zu lösen. Das Team hat nun mehr Zeit für die Analyse der Daten, um so Erkenntnisse für kritische Entscheidungen und sich ändernde Geschäftsanforderungen weltweit zu gewinnen."

"Wir fühlen uns geehrt, dass Kelvion OneStream als vertrauenswürdigen Partner zur Unterstützung ihrer zentralen Finanzprozesse gewählt hat", sagte Karsten Gimmler, Director of Strategic Accounts DACH bei OneStream. "Die Fähigkeiten der OneStream Plattform haben dem Kelvion-Team bewiesen, dass ihre Probleme bei der Datenqualität und deren Management leicht über die einheitliche Plattform von OneStream gelöst werden können. Zusätzlich bekommen sie die Möglichkeit, über den OneStream MarketPlace zu skalieren. Ab sofort bekommt Kelvion einen besseren Einblick in seine Geschäftsleistung und kann sich auf seine Datenintegrität verlassen, sodass es sich wieder verstärkt darauf konzentrieren kann, seinen Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten."

Über Kelvion

Der Name Kelvion steht für Innovation und Tradition in der Wärmeübertragung und beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter. Die Wurzeln von Kelvion reichen bis in die 1920er Jahre zurück. Das Unternehmen ist heute ein internationaler Technologiepartner der Energiewirtschaft und produziert immer wieder neue Produktlösungen, die für spezifische Anwendungsbereiche optimiert sind. Kelvion entwickelt, fertigt und vertreibt Kompakt-Rippenrohrwärmetauscher, Plattenwärmetauscher, Einzelrohrwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Transformatorkühlsysteme und Kühltürme.

Das Unternehmen beliefert Kunden in den globalen Branchen der Stromerzeugung, Rechenzentren, Öl und Gas, Chemie und Marine, Lebensmittel und Getränke sowie Zucker, Schwerindustrie, Transportwesen, Umweltanwendungen und die Gebäude- und die Kältetechnik. Kunden in diesen Branchen profitieren von langlebigen, sicheren Lösungen und niedrigen Betriebskosten, und werden von einem weltweiten Servicenetzwerk unterstützt.

Weitere Informationen zu Kelvion finden Sie unter www.kelvion.com

Über OneStream

OneStream Software bietet eine marktführende einheitliche Finanzplattform, die die Komplexität von Finanzabläufe reduziert. OneStream setzt das Potential des Finanzmanagements frei, indem es Prozesse des Corporate Performance Management (CPM) wie Planung, Budgetierung und Forecasting, Finanzabschluss Konsolidierung, Berichterstattung und Analysen in einer einzigen, erweiterbaren Lösung vereinheitlicht. Wir versorgen das Unternehmen mit finanziellen und betrieblichen Einblicken, um eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Alles in einer Cloud-Plattform, die so konzipiert ist, dass sie sich kontinuierlich mit Ihrem Unternehmen weiterentwickelt und entsprechend skaliert.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von den Private-Equity-Investoren KKR, D1 Capital Partners, Tiger Global und IGSB unterstützt wird. Mit über 700 Kunden, 200 Implementierungspartnern und über 800 Mitarbeitern besteht unsere Hauptaufgabe darin, 100%igen Kundenerfolg zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.onestreamsoftware.com.

