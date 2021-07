Nach einem äußerst schwachen Wochenbeginn dürfte die Wiener Börse am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte gegen 8.20 Uhr um 0,24 Prozent höher. Am Vortag hatten die US-Börsen mit klaren Verlusten geschlossen: So war der Dow Jones um mehr als zwei Prozent gesunken. Aus Asien gab es zuletzt ebenfalls negative Signale. Für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...