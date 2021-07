DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Chinas Notenbank lässt Referenzzins für Bankkredite im Juli stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat einen wichtigen Leitzins den 15. Monat in Folge unverändert gelassen. Wie die PBoC mitteilte, bleibt der einjährige Referenzzins (Loan Prime Rate) für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte den 15. Monat in Folge bei 3,85 Prozent. Die fünfjährige Loan Prime Rate wurde mit 4,65 Prozent bestätigt.

Deutsche Erzeugerpreisinflation steigt im Juni wie erwartet

Der Inflationsdruck auf Produzentenstufe hat im Juni in Deutschland wie erwartet zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent und lagen um 8,5 (Mai: 7,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das war die höchste Jahresteuerung seit Januar 1982. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Preisanstiege von 1,0 und 8,5 Prozent prognostiziert.

ZVEI: Deutsche Elektroexporte machen Vorjahresverluste wett

Die Exporte der deutschen Elektroindustrie sind im Mai 2021 nach Angaben des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) um 26,6 Prozent gegenüber Vorjahr auf 17,1 Milliarden Euro gestiegen. "Vor einem Jahr waren sie bedingt durch die Corona-Pandemie allerdings auch um mehr als ein Fünftel eingebrochen", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Von Januar bis Mai dieses Jahres stiegen die aggregierten Branchenlieferungen ins Ausland um 11,8 Prozent gegen Vorjahr auf 89,4 Milliarden Euro.

Ministerium rechnet mit 1,3 Mrd EUR Schaden im Schienennetz - Zeitung

Das Bundesverkehrsministerium schätzt nach einem Treffen mit Vertretern der Deutschen Bahn und der Autobahngesellschaft die Schäden der Flutkatastrophe im Schienennetz und an den Bahnhöfen auf rund 1,3 Milliarden Euro. Viele Strecken seien betroffen, die auf bis zu 25 Kilometern Länge von den Wassermassen unterspült worden seien, berichtet die Bild-Zeitung in ihrer Dienstagausgabe. Auf den Straßen gebe es ebenfalls große Zerstörungen, dort gingen die Schäden in mehrere hundert Millionen Euro.

Linke und SPD plädieren für Elementarschadenversicherung für alle Hausbesitzer

Angesichts der Flutkatastrophen in Teilen Deutschlands haben Vertreter der Bundestagsfraktionen von Die Linke und SPD für die Einführung einer Elementarschadenversicherung für alle Hausbesitzer plädiert. "Wenn die existierenden Versicherungen die Betroffenen im Regen stehen lassen und der Staat nicht immer und womöglich noch häufiger riesige Summen an Steuergeldern aufwenden kann, könnte eine solche Elementarschaden-Pflichtversicherung künftig entstehende Schäden ausgleichen", sagte der stellvertretende Linken-Fraktionsvorsitzende André Hahn der Neuen Osnabrücker Zeitung.

IEA erwartet für 2023 neuen Höchststand bei CO2-Emissionen

Die weltweiten Hilfspakete und Konjunkturprogramme zur wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Pandemie fließen nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) nur zum Bruchteil in saubere Energie. Von insgesamt rund 16 Billionen US-Dollar (knapp 13,6 Billionen Euro) an staatlichen Hilfsmaßnahmen seien nur 380 Milliarden Dollar für saubere Energie vorgesehen, teilte die IEA am Dienstag mit. Falls alle Projekte wie geplant umgesetzt würden, sei deshalb für 2023 ein neues Rekordhoch bei den CO2-Emissionen zu erwarten.

China weist Vorwürfe eines Hackerangriffs als "unbegründet" zurück

China hat die Vorwürfe eines großangelegten Hackerangriffs auf das Softwareunternehmen Microsoft scharf zurückgewiesen. Die chinesische Botschaft im neuseeländischen Wellington verurteilte die Anschuldigungen am Dienstag als "völlig unbegründet und unverantwortlich" und sprach von "bösartiger Verleumdung".

In Opioid-Krise steht 26-Mrd-USD-Vergleich kurz bevor - Kreise

Im Zusammenhang mit der Opioid-Krise in den USA stehen tausende von Klagen gegen große Arzneimittelhersteller und -händler kurz vor dem Abschluss. Es werde erwartet, dass die Eckpunkte eines 26-Milliarden-Dollar-Deals zwischen Bundesstaaten und vier Unternehmen im Laufe dieser Woche bekannt gegeben werden, und einige der Forderung von New York dürften mit einem Vergleich in Höhe von 1 Milliarde Dollar beigelegt werden, sagten informierte Personen.

Erdogan bekräftigt in Nordzypern Forderung nach Zwei-Staaten-Lösung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs im Nordteil Zyperns seine Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung für die geteilte Insel bekräftigt. "Auf dieser Insel gibt es zwei Staaten und zwei Völker", sagte Erdogan am Montag vor dem Parlament der nur von Ankara anerkannten Türkischen Republik Nordzyperns. Seine Regierung werde in dieser Frage "keine Zugeständnisse machen".

Kanada öffnet Grenze ab 7. September für Geimpfte aus allen Ländern

Nach mehr als einem Jahr strikter Einreisebeschränkungen öffnet Kanada ab Anfang September seine Grenze für geimpfte Reisende aus dem Ausland. Nach einer Wiederöffnung der Grenze zu den USA am 9. August werde Kanada ab dem 7. September vollständig geimpfte Bürger aus allen Ländern wieder willkommen heißen, teilte der Minister für zwischenstaatliche Angelegenheiten, Dominic LeBlair, am Montag mit.

Israel reagiert mit Artilleriefeuer auf Raketenbeschuss aus dem Libanon

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Ziele im Libanon beschossen, nachdem von dort Raketen auf Israel abgefeuert waren. Zwei Raketen seien vom Libanon aus auf israelisches Gebiet abgefeuert worden, teilte die Armee am Dienstag im Online-Dienst Twitter mit. Als Reaktion habe Israel mit Artilleriefeuer auf den Libanon reagiert.

Umfeld von Mexikos Präsident Obrador mögliches Ziel von Pegasus-Spähsoftware

Das Umfeld des heutigen mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador gehört nach einem Medienbericht zu den möglichen Opfern von Angriffen mit der Pegasus-Spähsoftware des Unternehmens NSO. Zu dem Zeitpunkt war López Obrador Oppositionsführer und politischer Rivale des damaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto.

Linker Bewerber Castillo gewinnt Präsidentschaftswahl in Peru

Sechs Wochen nach der Stichwahl um die Präsidentschaft in Peru steht der Sieger fest: Die nationale Wahlaufsichtsbehörde (JNE) erklärte am Montag den linken Gewerkschafter und Lehrer Pedro Castillo zum offiziellen Wahlsieger und bestätigte damit das vorläufige Wahlergebnis. Der 51-Jährige kam demnach mit rund 44.000 Stimmen Vorsprung auf 50,12 Prozent. Seine Kontrahentin, die Rechtspopulistin Keiko Fujimori, erreichte 49,87 Prozent.

Erster Randalierer nach Sturm auf US-Kapitol zu Haftstrafe verurteilt

Gut ein halbes Jahr nach dem Sturm auf das US-Kapitol ist erstmals ein Beteiligter an den Randalen zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Ein Gericht in Washington verhängte am Montag eine achtmonatige Gefängnisstrafe für einen 38-Jährigen aus Florida, der mit hunderten radikalen Anhängern des früheren US-Präsidenten Donald Trump im Januar das Kongressgebäude gestürmt hatte. Er war im Februar nach einer Anzeige verhaftet worden.

US-Justiz darf Journalisten nicht mehr zur Quellen-Offenlegung zwingen

US-Bundesstaatsanwälte dürfen Journalisten künftig nicht mehr durch Haftbefehle oder Vorladungen zur Offenlegung ihrer Quellen zwingen. Entsprechende Druckmittel sollten nicht länger gegen Nachrichtenjournalisten angewendet werden, teilte das Justizministerium am Montag mit.

Mindestens 21 Tote bei Explosion auf Markt in Bagdad

Bei einer Explosion auf einem belebten Markt in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind mindestens 21 Menschen getötet worden. 33 weitere wurden verletzt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus medizinischen Kreisen erfuhr. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Todesopfer weiter steige. Das irakische Innenministerium teilte mit, es habe sich um einen "Terroranschlag" mit einer selbst hergestellten Sprengladung gehandelt.

+++ Konjunkturdaten +++

JAPAN

Kernverbraucherpreise Juni +0,2% (PROG: +0,2%) gg Vj

Verbraucherpreise Juni +0,2% gg Vj

Verbraucherpreise Juni +0,3% gg Vm

SCHWEIZ

Juni Handelsbilanz Überschuss 4,314 Mrd CHF

Juni Exporte 20,237 Mrd CHF

Juni Importe 15,923 Mrd CHF

