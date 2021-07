Steigende Coronazahlen und die Angst, dass die Notenbanken am Limit sind, sind Stress hoch zwei für die Anleger. Am Dienstag präsentiert sich der DAX im frühen Handel zwar etwas fester, doch beruhigt haben sich die Gemüter noch nicht. Wie es weitergeht an den Börsen ist unter den Analysten umstritten.Klar bearish ist Michael Wilson. "Das Marktumfeld verschlechtert sich seit Monaten", so der Morgan-Stanley-Analyst. "Wir befürchten eine signifikante Wachstumsverlangsamung bei den Gewinnen und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...