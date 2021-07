Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) hat in den vergangenen Wochen eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich gebracht. Allein innerhalb der letzten vier Wochen pendelte der Kurs zwischen knapp 200 Euro und 165 Euro hin und her. Aktuell kostet eine Aktie 196,20 Euro (Stand: 16.07.2021) und ist damit nicht mehr weit vom Allzeithoch entfernt. Tatsächlich gibt es jede Menge guter Nachrichten, die vielleicht schon in Kürze ein neues Allzeithoch ermöglichen könnten. Steigt der Gewinn noch weiter? BioNTech hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...