Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag im frühen Handel nach dem Kursrutsch vom Vortag zu einer kräftigen Erholung an. Die Sorge um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus hatte die Börsen weltweit am Montag auf Talfahrt geschickt. Dies locke nun Schnäppchenjäger an, die sich die gesunkenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...