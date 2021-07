Berlin (ots) - Kurz vor der Eröffnung des Humboldt Forums für Besucher hat Generalintendant Hartmut Dorgerloh die Bedeutung des Gebäudes für Berlin betont.Dorgerloh sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb, jetzt könne man endlich das Publikum ins Haus lassen - "denn für das Publikum ist dieses Haus gemacht". Es sei ein neues Stadtquartier entstanden, das Tradition und Moderne verbinde. "Das Humboldt Forum ist kein historisches Schloss, sondern eine hybride Konstruktion [...] und das setzt sich ja im Inneren fort, im Schlüter-Hof oder auch in der Passage", so der Generalintendant. "Wir sehen mit großer Freude, dass die Menschen [hier] einfach gerne sind, durchlaufen, mit dem Fahrrad vorbeikommen."Auch inhaltlich sei es eine zentrale Aufgabe des Humboldt Forums, in die Vergangenheit und die Zukunft zu schauen, sagte Dorgerloh weiter. Dazu gehöre auch die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte, die nun in die breite Öffentlichkeit komme: "Die Ausstellungen, die wir haben, [...] machen das schon deutlich: Wir nehmen das Thema ernst. Wir wollen aktiv in der Debatte mit dabei sein."Das gesamte Interview können Sie hier anhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202107/20/585795.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4973119