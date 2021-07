Darmstadt - Der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz erhält in diesem Jahr den mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung am Dienstag mit.



Der Autor sei ein "Sprachkünstler", der mit seinen Romanen und Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkunde, so die Jury zur Begründung. "Seine bisweilen verstörende Drastik sticht ins Herz unserer Gegenwart, weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folgt." Diese Menschenfreundlichkeit verbinde Setz mit einem "enzyklopädischen Wissen und einem Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination", so die Jury weiter. "Mit staunenswerter Vielseitigkeit demonstriert er eine radikale Zeitgenossenschaft, welche Buch um Buch die Schönheit und den Eigensinn großer Literatur beglaubigt."



Der Georg-Büchner-Preis soll in diesem Jahr am 6. November in Darmstadt verliehen werden. Er gilt als der renommierteste Literaturpreis im deutschen Sprachraum.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de