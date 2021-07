Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20210720&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210720PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat eine U.2-SSD-Lösung für das Scale-Out-NAS EonStor CS eingeführt. Die neue All-Flash-CS 4014U erfüllt die hohen Leistungsanforderungen für Workloads mit hohem Durchsatz und geringer Latenz, wie z. B. Medien & Entertainment (M&E), HPC, Big Data usw.EonStor CS ist ein Scale-Out-NAS-Speicher, der durch Hinzufügen weiterer Knoten die Kapazität erweitern und die Leistung linear steigern kann. CS bietet vollständigen Datenschutz und hohe Verfügbarkeit, um Datenverluste und Systemausfälle aufgrund von Festplattenschäden oder Systemausfällen zu vermeiden. Jeder Knoten des Modells CS 4014U kann mit 14 U.2-SSDs bestückt werden, und ein 5-Knoten-Cluster erreicht dann einen Durchsatz von 20 GB/s.Für eine kostengünstigere Lösung unterstützt der CS 4014U eine Hybridkonfiguration. Da einige Unternehmensdaten einen sofortigen Zugriff erfordern, während auf andere Daten nur selten zugegriffen wird, unterstützt CS jetzt die Auto-Tiering-Funktion. Diese Funktion ordnet die Daten automatisch zu: Daten, auf die am häufigsten zugegriffen wird, werden im SSD-Tier gespeichert, um den Zugriff auf aktuell "heiße" Daten zu beschleunigen, während die selten zugegriffenen "kalten" Daten auf das HDD-Tier verschoben werden, um die Kapazitätsnutzung zu optimieren und Kosten zu sparen.Der CS 4014U bietet intelligentes Laufwerksmanagement und SSD-Überwachung in Echtzeit, um die Anzahl der verbleibenden Tage für die Nutzung vorherzusagen. Wenn sich die SSD dem Ende ihrer Lebensdauer nähert, benachrichtigt das System die Benutzer, um die SSD rechtzeitig zu ersetzen. Mit einer Reihe von intelligenten Algorithmen ermöglicht der CS 4014U die Optimierung von Daten, um die Lebensdauer der SSD zu verlängern und die gleichzeitige Beschädigung mehrerer SSDs zu verhindern."Heute können Sie für Ihre Anwendungen, die durch die Lese-/Schreibgeschwindigkeit des Speichers gebremst werden, sowohl blitzschnelle Leistung als auch erweiterbare Kapazität mit dem neuen All-Flash-Scale-Out-NAS EonStor CS 4014U erhalten, das die neueste Generation von U.2-SSD unterstützt. Die Leistung ist beeindruckend, und die Endanwender werden den Unterschied sofort bemerken", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20210720&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210720PR&utm_content=002)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Technology, Inc.Frank Lee+886-2-2226-0126 #8522frank.lee@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/4973227