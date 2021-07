Der E-Learning-Sektor hat in der Corona-Krise massiv profitiert. Doulingo will das gute Umfeld nun für einen Börsengang an der Nasdaq nutzen und einen dreistelligen Millionenbetrag einsammeln. Die beeindruckenden Wachstumszahlen der amerikanischen Sprachlern-App haben allerdings einen Schönheitsfehler.Duolingo will fünf Millionen Aktien zwischen 85 und 95 Dollar das Stück platzieren. Am oberen Ende der Preisspanne ergäbe sich ein Emissionsvolumen von 485 Millionen Dollar.Inklusive Aktienoptionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...