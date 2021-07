Die im direct market plus der Wiener Börse gelistete Biogena hat den Teilbetrieb "NICApur" an NICApur Micronutrition GmbH (in Gründung) veräußert. Schon im Mai hat Biogena mitgeteilt, dass ein "großer Marktteilnehmer aus Deutschland" Interesse an NICApur bekundet habe. Mit dem Verkauf soll die Strategie der Konzentration der Biogena Group auf die Kernmarke Biogena sowie deren kontinuierliches Wachstum fortgesetzt werden. Für einen geplanten Zeitraum von fünf Jahren wird die Biogena Group weiterhin die Produktion der NICApur Produkte sowie weitere Dienstleistungen (unter anderem Forschungs- und Entwicklungsleistungen) für die Käuferin erbringen. Das Closing der Transaktion wird für Ende August 2021 erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...