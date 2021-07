FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4695 (5185) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 2630 (2400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 1175 (1110) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 940 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 157 (153) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 284 (266) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ELEMENTIS TO 'HOLD' ('REDUCE') - JEFFERIES RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 435 (390) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 230 (226) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6500 (6600) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ASHTEAD GROUP TARGET TO 5420 (5115) P - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS SUMO GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 513 (402) PENCE - PEEL HUNT RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 233 (240) PENCE - RPT/HSBC RAISES ELEMENTIS TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 150 (100) PENCE - STIFEL RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'BUY' ('HOLD') - UBS RAISES ITV PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de