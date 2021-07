Unterföhring (ots) -- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist als Bestandteil des Entertainment Pakets (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder bei Bestellung eines Sky Tickets (https://skyticket.sky.de/) und somit für alle Kunden empfangbar- "Mehr als Sportnachrichten": Neben Rolling-News bietet der Sender auch eine Vielzahl an Talks und Spezialformaten und wird künftig auch als Wegweiser durch das Live-Angebot von Sky dienen- Hochkarätiger Auftakt am Mittwoch mit den Sky Experten Ralf Schumacher, Erik Meijer, Stefan Kretzschmar, René Adler und Patrik Kühnen- Charly Classen: "Mit noch mehr exklusiven News, Hintergründen und vor allem Live-Fenstern in aktuelle Sky Übertragungen werden wir unseren Kunden künftig einen echten Mehrwert bieten"Unterföhring (ots) - Unterföhring, 20. Juli 2021 - Ab dem morgigen Mittwoch, 21. Juli ist Sky Sport News wieder exklusiv für Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der im kommenden Dezember sein zehnjähriges Jubiläum feiert und die vergangenen viereinhalb Jahre frei empfangbar zu sehen war, ist künftig als Bestandteil des Entertainment Pakets im Sky Abonnement sowie bei Bestellung eines Sky Tickets enthalten.Alle Kunden werden den Sender somit weiterhin empfangen und profitieren darüber hinaus von den neuen Möglichkeiten der Programmgestaltung, die mit der Rückkehr ins Pay-TV einhergehen. So wird unter anderem mehr Bildmaterial aus von Sky live übertragenen Wettbewerben zu sehen sein. In den Rolling News wird es zudem weniger Werbeunterbrechungen geben.Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland: "Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen. Mit noch mehr exklusiven News, Hintergründen und vor allem Live-Fenstern in aktuelle Sky Übertragungen werden wir unseren Kunden künftig einen echten Mehrwert bieten."Unmittelbar vor dem Start der 2. Bundesliga und der Olympischen Spiele in Tokio meldet sich Sky Sport News am Mittwoch mit "2. Bundesliga - Spezial" um 15.00 Uhr, "Transfer Update - die Show" ab 18.00 Uhr und um 19.00 Uhr mit der letzten Episode des Magazins "TeamTokio", in dem neun deutsche Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg zu den Spielen begleitet werden. Abgerundet wird der Tag um 21.00 Uhr vom innovativen Quiz "KönigFußball - Weißt du mehr als wir?" mit Sky Experte Torsten Mattuschka und Werder-Profi Leonardo Bittencourt. Das interaktive Format wird parallel auch auf Instagram live ausgestrahlt, wo sich die Zuschauern beteiligen können. Tags darauf zeigt Sky Sport News erstmals das neue Format "2. Bundesliga - Deine Vorschau" zur Einstimmung auf den Auftaktspieltag.Auch die Gästeliste, auf der am Mittwoch unter anderem fünf Sky Experten stehen, kann sich sehen lassen: Per Schalte live dabei sein werden Erik Meijer und René Adler, die sich zur bevorstehenden Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga bzw. der Premier League äußern. Ralf Schumacher wird über die aktuelle Situation in der Formel 1 und das hitzige Titelrennen zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton sprechen, und Stefan Kretzschmar blickt unter anderem auf das bevorstehende Olympia-Turnier der deutschen Handball-Nationalmannschaft voraus. Außerdem spricht Patrik Kühnen zehn Tage nach dem Wimbledon-Finale darüber, ob Novak Djokovic in diesem Jahr als erster Mann überhaupt den "Golden Slam" perfekt machen kann und spätestens damit der größte Tennisspieler aller Zeiten wäre.In den Tagen danach dürfen sich die Zuschauer auch auf Live-Fußball freuen, wenn Sky Sport News die Testspiele von Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg am 24. Juli (ab 16.55 Uhr) und AS St. Etienne am 31. Juli (ab 15.25 Uhr) überträgt.Einen zusätzlichen Mehrwert werden Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch erfahren, dass Sky Sport News ihnen künftig als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dienen wird. Insbesondere an den regelmäßig prall gefüllten Live-Sportwochenenden mit Premium-Sportrechten wir der Bundesliga und 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Premier League, Formel 1, Formel 2 und Formel 3, Liqui Moly Handball-Bundesliga, ATP Tour, Wanda Diamond League oder Golf von der US PGA Tour und European Tour wird Sky Sport News unter anderem in Form von Live-Fenstern in laufende Übertragungen einen Überblick über aktuelle und anstehende Live-Ereignissen bieten.Das Rolling-News-Prinzip sowie die Einordnung und Analyse von aktuellen Sportereignissen in eigenen Formaten und Shows bleiben die großen Säulen des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders. Über die auf Sky live übertragenen Wettbewerbe hinaus wird Sky Sport News auch in Zukunft von den wichtigsten Ereignissen berichten, die die Sportfans in Deutschland interessieren und bewegen. Neben tagesaktuellen News rund um die Olympischen Spiele werden am Mittwoch die NBA-Finals ein Thema sein, in denen in der vorausgehenden Nacht die Entscheidung fallen könnte."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateIn den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Sender kontinuierlich weiterentwickelt und hat neben exklusiven News auch eine Vielzahl an regelmäßigen Talks, Spezialsendungen und weiteren Shows im Programm. Darüber hinaus hat Sky Sport News den "Deadline Day" als festen Termin im Kalender der Fußballfans etabliert und widmet sich in Thementagen, wie etwa am Deutschen Diversity-Tag, auch gesellschaftlichen Themen mit Sportbezug.Sky Sport News bietet Sportfans zahlreiche regelmäßige Formate rund um die Bundesliga-Wochenenden wie das Vorschau-Magazin "Bundesliga Weekly", "Collinas Erben - das Schiedsrichter-Magazin" oder die Taktik-Challenge "Matchplan", in der immer zwei Trainer bei Moderator Jan Henkel ihren Matchplan für eine Partie des anstehenden Spieltags präsentieren. In "Letzte Frage, bitte!" und In "Gesagt. Gemeint!" zeigt Sky Sport News alles Wissenswerte aus den Pressekonferenzen der Vereine vor dem Bundesliga-Spieltag - sowohl als Live-Übertragungen als auch in der Analyse der wichtigsten Aussagen.Von Montag bis Mittwoch informiert "Bundesliga - Dein Update" die Fans künftig immer um 19.30 Uhr kompakt über das aktuelle Geschehen. Am Donnerstag steht in "2. Bundesliga - Deine Vorschau" der bevorstehende Spieltag in Liga zwei im Fokus.Zur Vielzahl an regelmäßigen Talks, Specials und weiteren Eigenformaten im Programm von Sky Sport News zählen außerdem "Meine Geschichte - das Leben von...", in der Persönlichkeiten aus der Welt des Sports in ihrem privaten Umfeld vorgestellt werden, sowie das wöchentliche "Transfer Update", das alles Wissenswerte rund um die Personalplanung der Vereine liefert. 