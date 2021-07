München (ots) - Das Cloud-Kommunikationsunternehmen Infobip (http://www.infobip.com) wächst weltweit und baut seine Vertriebs- und Marketingaktivitäten auch in der DACH-Region auf und aus. Moritz Clauberg verstärkt das internationale Marketingteam und verantwortet von Berlin aus als Regional Marketing Lead DACH die deutschsprachigen Kampagnen rund um das Communications-Platform-as-a-Service (CPaaS)-Angebot von Infobip.Moritz Clauberg kommt von der Expedia Group, wo er als Regional Marketing Manager für die Konzeption, Leitung und Durchführung der Field-Marketingprogramme im Rahmen der globalen Marketingstrategie verantwortlich war. Davor war Moritz, der einen Master-Abschluss in International Management hat, u.a. mit B2B-Schwerpunkt im Marketing und Commercial Planning bei internationalen Fluggesellschaften in Deutschland und Großbritannien tätig."Kundenkommunikation ist ein extrem spannendes Thema, das alle Branchen betrifft und immer mehr in den Vordergrund rückt", erklärt Moritz. "Im Bereich der personalisierten und sicheren Kundenkommunikation gibt es noch sehr viel Wachstumspotential, insbesondere auf den Kanälen abseits der traditionellen E-Mail, auf denen sich Konsumenten heutzutage primär bewegen. Ich freue mich, bei Infobip mitzuwirken, einem Unternehmen, das das komplette Kommunikationsspektrum abdeckt und es seinen Kunden leicht macht, dieses schnell umzusetzen und Customer Engagement zukunftsorientiert zu gestalten."Nachdem Infobip insbesondere in Asien und Lateinamerika stark gewachsen ist, konzentriert sich das aus Kroatien stammende Unternehmen jetzt verstärkt auf die USA und Mitteleuropa. "Gerade in der DACH-Region sehen wir einen Markt mit besonderem Potential und haben uns deshalb dort mit München und Berlin sogar für zwei Standorte entschieden", erklärt Vedad Hasanic, Regional Sales Manager - Central Europe, Infobip. "Unter der Leitung von Mareike Tatic als Sales Director DACH haben wir hier in kurzer Zeit ein sehr engagiertes und dynamisches Vertriebsteam aufgebaut, für das wir auch noch weiter Verstärkung suchen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Moritz jetzt einen Experten mit an Bord haben, der unsere Marketingaktivitäten auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen des DACH-Marktes ausrichtet und damit auch unsere Sichtbarkeit am Markt verbessern wird."Pressekontakt:Infobip GmbHMaximiliansplatz 2280333 MünchenTel. +49 89 356477 97Willkommen@infobip.comOriginal-Content von: Infobip, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142262/4973465