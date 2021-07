DJ Scheuer fordert SMS-Warnung im Katastrophenfall

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat nach der Kritik wegen ausbleibender Warnungen bei der Flut-Katastrophe in West- und Südwest-Deutschland ein Warnsystem per SMS gefordert. "Ich bin dafür, dass wir diese Push-Nachrichten auch über die Mobilfunkanbieter beim Bürger ankommen lassen", sagte er der Bild-Zeitung. Das sei immer gescheitert, weil der politische Wille gefehlt habe. Der Schutz der Bevölkerung stehe aber an oberster Stelle.

"Wir haben auch einen Datenschutz, aber wir brauchen auch eine Daten-Verantwortung - vor allem für die Information für die Bürger", forderte Scheuer. Bisher sei die Ausspielung von Warn-SMS direkt an die Bürger am Datenschutz gescheitert. "Diese Katastrophe wird vielen in der politischen Diskussion einmal die Realität vor Augen führen", betonte der CSU-Politiker. "Wir haben die Daten, aber wir müssen jetzt die rechtlichen Möglichkeiten, die Werkzeuge haben, dass unsere Institutionen auch mit diesen Informationen beim Bürger ankommen."

