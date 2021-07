DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: Kapitalerhöhung erfolgreich, Platzierung überzeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta022/20.07.2021/11:45) - ...ERWE Immobilien AG: Kapitalerhöhung erfolgreich, Platzierung überzeichnet

* Platzierung der 1.656.292 angebotenen Aktien zum Kurs von 3,30 Euro * Kapitalerhöhung ermöglicht Wahrnehmung attraktiver Akquisitionschancen * Investorennachfrage übersteigt Platzierungsvolumen

Frankfurt/M., den 20. Juli 2021. Die ERWE Immobilien AG (ISIN: DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., hat ihre am gestrigen 19. Juli 2021 angekündigte Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu rund 10 Prozent des Grundkapitals erfolgreich abgeschlossen. Alle 1.656.292 angebotenen neuen Aktien konnten platziert werden, dabei überstieg die Nachfrage nach neuen Aktien das Platzierungsvolumen.

Der Platzierungspreis wurde auf 3,30 EUR je Aktie festgelegt. Der Bruttoerlös aus der Emission liegt damit bei rund 5,47 Mio. EUR. Das neue Grundkapital der Gesellschaft beträgt 18.219.214 EUR.

Der Nettoerlös aus der Platzierung soll zur Finanzierung der Akquisition weiterer Mischnutzungsimmobilien eingesetzt. Es wurde eine Reihe von Immobilien identifiziert, die ein erhebliches Wertaufholungspotential aufweisen, das mit einer maßgerechten Revitalisierung frei gesetzt werden kann.

Neben den Hauptaktionären Axel Harloff und Rüdiger Weitzel hat auch die Elbstein AG mit einer Zeichnung ihr langfristiges Commitment zur ERWE Immobilien AG gezeigt.

"Wir freuen uns über das Interesse unserer neuen Investoren in einem anspruchsvollen Marktumfeld," sagte Christian Hillermann, Vorstand der ERWE Immobilien AG.

Die Lieferung der gezeichneten Aktien erfolgt voraussichtlich am 22. Juli 2021. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2021 gewinnanteilsberechtigt sein. Sie sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wert-papierbörse einbezogen werden.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (Prime Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

