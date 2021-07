München (ots) -- Die zweite Staffel am Traumstrand in Thailand- Moderation: Cathy Hummels- Die zweite Folge läuft am Mittwoch, den 21. Juli um 20.15 Uhr bei RTLZWEIMünchen (ots) - Die erste Stunde der Wahrheit liegt hinter unseren Promis - Realityyoungster Paul Elvers musste die Sala verlassen.Doch wir wären nicht bei Kampf der Realitystars, wenn wir nicht sofort für Nachschub sorgen würden. Beim Spiel The Masked Realitystar müssen die Stars erraten, welche zwei neuen Mitbewohner das Salaleben ab sofort mit ihrer Anwesenheit bereichern, oder auch nicht... Denn mit diesen Überraschungen hätte bei Kampf der Realitystars wohl niemand gerechnet. Während Star 1 international für Skandale sorgte, hat Star 2 es so weit gebracht, dass zumindest ganz Deutschland eine Meinung zu ihm hat - nur ist das in der Regel keine gute. Wird Ex-Bachelor Andrej Mangold Bewohner und Zuschauer von sich überzeugen können? Außerdem geht es darum, sich wertvolle Wasserzeit zu erspielen, denn in der Sala wird das Wasser abgedreht.Die Neuen in der Sala werden mit ihrem vorausgeeilten Ruf konfrontiert und auch die alteingesessenen Stars müssen sich bei der Aktion "Der harte Stuhl" ihrer Außenwirkung und den entsprechenden Kommentaren aus den Sozialen Medien stellen. Die Situation eskaliert.Die Wand der Wahrheit verrät diese Mal: Wer ist der größte Egoist in der Sala? Und der Erstplatzierte bekommt "Die super gute oder doch echt eher so mittel Box" in der eine bittersüße Überraschung wartet.Bevor die Stunde der Wahrheit schlägt, müssen die Stars beim Safetyspiel Hot oder Schrott noch einmal alles geben. Wer schafft es sich mit vollem Körpereinsatz und Köpfchen vor dem Rauschmiss zu sichern und wer muss dieses Mal seine Koffer packen?Die zweite Staffel von "Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/kampf-der-realitystars-18800?gclid=EAIaIQobChMI9c6A-Nbu8QIVE4ODBx1yygkHEAAYASAAEgIO_vD_BwE) verfügbar.Über "Kampf der Realitystars"Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 64185 6902kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4973519