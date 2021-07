Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Themenabend FlutkatastropheDienstag, 20. Juli 2021, 20.15 UhrZDFzeitTrauer, Zerstörung, HilfeDie Tage nach der FlutFünf Tage nach der Flut ist "ZDFzeit" in den Krisen-Regionen der Republik unterwegs, trifft Betroffene und Helfer. Das ganze Ausmaß der Tragödie wird so langsam sichtbar.Binnen kürzester Zeit spülten die stürzenden Wassermassen ganze Landstriche weg. Durch das Hochwasser starben außerdem mindestens 160 Menschen. Langsam kehren die Anwohner zurück in ihre Häuser oder das, was von ihnen noch übrig ist.In der Nacht zum Donnerstag zerstörten Unwetter ganze Landstriche in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Starkregen erreichte Bayern am Wochenende und zog ebenfalls eine Schneise der Verwüstung. Alle vor Ort helfen nun mit, um die Schäden zu beseitigen: vom Nachbarn angefangen, über die Fachleute vom Technischen Hilfswerk, der Polizei, den Rettungsdiensten und der Feuerwehr bis hin zur Bundeswehr, die nach der Corona-Pandemie wieder vor Ort in der Republik im Einsatz ist. Am Nürburgring sortieren und packen Hunderte Helfer Pakete für die Flutopfer.Es ist nur schwer zu begreifen, mit welcher Wucht und in welcher Geschwindigkeit ganze Existenzen vernichtet wurden. Wer vor den Trümmerfeldern der einst malerischen Ortschaften im Ahrtal oder im Berchtesgadener Land steht, ahnt, wie es den Anwohnern gehen muss. Sie haben nicht nur ihr Hab und Gut, sondern zum Teil auch Angehörige und Freunde verloren.Das große Aufräumen hat erst begonnen und wird vermutlich noch Jahre in Anspruch nehmen. Schnell wird klar: Allein ist eine derartige Katastrophe nicht zu bewältigen. Das ist eine nationale Aufgabe. Die Gesellschaft muss sich damit beschäftigen, was sie im Vorfeld hätte anders machen können und wie sie sich in Zukunft auf derart gewaltige Naturereignisse besser vorbereiten sollte.Dienstag, 20. Juli 2021, 21.00 UhrfrontalDas Tiefdruckgebiet "Bernd" hat im Westen und Süden Deutschlands teils schwere Überschwemmungen verursacht. Mehr als 160 Menschen verloren bislang in der Flut ihr Leben.Wie viele vermisst werden, ist noch immer unklar. Im Rahmen eines ZDF-Themenabends zur Flutkatastrophe berichtet auch "frontal" in einer monothematischen Sendung über das Jahrhunderthochwasser. Im Fokus stehen Folgen und Ursachen.Hat der Katastrophenschutz versagt? Hätte die Politik die Menschen vor den drohenden Wetterkapriolen besser schützen können und müssen? Was wurde aus vergangenen Hochwasserkatastrophen gelernt? Und nutzen Politiker die Flut als Bühne für den Bundestagswahlkampf, während viele Menschen ihr Zuhause verloren haben und vor den Trümmern ihrer Existenzen stehen?Dienstag, 20. Juli 2021, 22.15 UhrLeschs Kosmos SpezialWetterextreme: das neue Normal?Dramatische Bilder: Bei der Hochwasser-Katastrophe im Westen und Süden Deutschlands haben mehr als 150 Menschen ihr Leben verloren.Werden solche Wetterextreme angesichts der Klimakrise zum Normalfall? Harald Lesch geht in der Sondersendung "Leschs Kosmos Spezial - Wetterextreme: das neue Normal?" den Fragen nach, die sich jetzt stellen.Was ist über die Ursachen der Flutkatastrophe bekannt? Forschende führen viele Wetterextreme wie Kälteeinbrüche, Dürren und Hitzerekorde auf die Veränderung des Jetstreams zurück, einer starken Luftströmung in der oberen Atmosphäre. Denn die steigenden globalen Temperaturen verändern die Dynamik der Atmosphäre. Doch lässt sich genau beziffern, welchen Anteil die Klimakrise an der Entstehung einzelner Wetterextreme hat? Was weiß die Wissenschaft von den künftigen Entwicklungen - und wie können wir uns für die Zukunft zu wappnen?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4973570