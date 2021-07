FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag erneut merklich zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,27 Prozent auf 176,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,42 Prozent und erreichte so einen fünfmonatigen Tiefstand.

Die durchwachsene Stimmung an den Aktienmärkten stützte die Anleihen. Vor allem die Verbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus sorgt für Verunsicherung. Neue Corona-Beschränkungen könnte die wirtschaftliche Erholung belasten. Bereits am Montag waren die Anleihekurse deutlich gestiegen.

Konjunkturdaten, die am Anleihemarkt eine größere Rolle spielen könnten, wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. Zahlen vom US-Immobilienmarkt könnten am Nachmittag für etwas Bewegung sorgen./jsl/bgf/mis