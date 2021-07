Um 12:24 liegt der ATX TR mit +0.55 Prozent im Plus bei 6693 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.45% auf 8.78 Euro, dahinter Zumtobel mit +1.95% auf 8.35 Euro und Warimpex mit +1.92% auf 1.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15176 (+0.28%, Ultimo 2020: 13719). Ich habe an dieser Stelle schon mehrfach erwähnt, dass mir der Podcast der Österreichischen Nationalbank sehr gefällt. Einziges kleines Problem dabei ist, dass er journalistische Rückfragen auslöst, die dann mit "Wir müssen bei dem bleiben, was öffentlich ist, können unsere Veranlagung nicht im Detail kommentieren" beantwortet werden. Ich verstehe das, kenne den Sprecher der OeNB auch, insofern passt das. Wäre ich halt nicht so neugierig. Aktuelles ...

